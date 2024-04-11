Энергообъекты в пяти областях Украины повреждены ударом ВС РФ

Массированным ударом ракетами и беспилотниками в пяти областях Украины повреждены объекты энергетической инфраструктуры. В Харьковской области прошли аварийные отключения электроэнергии, в Харькове не работает метро.

«Нанесен массовый удар по энергетической инфраструктуре. Поражены объекты в Одесской, Харьковской, Запорожской, Львовской, Киевской областях. В Харьковской области прошли аварийные отключения электроэнергии», – сообщила пресс-служба «Укрэнерго».

Замглавы офиса президента Украины Алексей Кулеба подтвердил, что более 200 тыс. абонентов в Харьковской области остались без света.

«Метро в ближайшие часы не будет работать», – написал мэр Харькова Игорь Терехов в своем блоге.

Ракеты и дроны повредили «объект инфраструктуры» в Киевской области и вызвали пожар, рассказал министр энергетики Украины Герман Галущенко. Он не уточнил, какой именно объект поврежден. В региональных пабликах распространилось видео пожара на Трипольской ТЭС около Украинки. Очевидцы написали в комментариях, что после прилетов по Киевской области перекрыта дорога Обухов-Украинка.

Пожар был сильным, но огонь удалось потушить. Также досталось двум теплоэлектростанциям ДТЭК, на обеих серьезно повреждено оборудование.

Во Львовской области удар пришелся по газораспределительной станции в Стрыйском районе и электроподстанции в Червоноградском. На обеих станциях были пожары, но люди не пострадали, сообщил губернатор Львовской области Максим Козицкий.

Ранее украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о потере 80% генерирующих мощностей энергосистемы страны. Пять из шести ТЭС значительно повреждены: некоторые блоки разрушены почти полностью Объекты распределения электроэнергии также получили очень серьезный ущерб по всей стране.

Киев, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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