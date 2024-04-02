Украина потеряла 80 процентов генерирующих мощностей

Исполнительный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук во вторник, 2 апреля, заявил, что в результате российских атак оказалось потеряно 80% генерирующих мощностей энергосистемы страны, – сообщают украинские СМИ.

В эфире телеканала «Рада» Сахарук сказал: «У нас пять из шести тепловых электростанций очень сильно повреждены. Некоторые блоки разрушены почти полностью, некоторые – частично. Если говорить об объектах распределения электроэнергии, то они тоже получили очень серьезный ущерб по всей стране. Сейчас мы в ситуации, когда у нас повреждены или уничтожены полностью около 80% установленной мощности».

В сообщении, размещенном в Telegram-канале ДТЭК, также говорится: «Восемьдесят процентов генерирующих мощностей компании потеряны. Пять из шести наших ТЭС серьезно повреждены. Ситуация очень тяжелая».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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