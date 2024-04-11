Пик паводка в Тюменской области ожидается 23-25 апреля

Уровень воды в реках Тобол и Ишим может подняться выше, чем когда-либо за всю историю наблюдений, предупредил первый замначальника ГУ МЧС по Тюменской области Владимир Закутаев. Пик паводка в регионе ожидается к 23-25 апреля.

Волна паводка дойдет до области уже 14-15 апреля.

«По прогнозу Росгидромета, 14-15 апреля мы уже достигнем высоких отметок. К 20 числу предполагаются неблагоприятные уровни воды, а к 23-25 уровни воды могут быть выше исторических максимумов», – сказал Закутаев в эфире телеканала «Россия 24».

Правительство региона сообщило, что обстановка на реках остается спокойной.

«На 11 апреля неблагоприятных и опасных явлений нет. Подтоплению подверглись девять низководных мостов в Голышмановском городском округе, Аромашевском, Ялуторовском, Викуловском районах. Везде имеются объездные пути», – говорится в сообщении.

В Абатском районе насыпают дополнительный слой песка на дамбах. Рабочая группа осмотрела гидротехнические сооружения. В Ишимском районе 50 добровольцев укладывают мешки с песком на вероятном пути паводковых вод в Ларихинском, Клепиковском, Пахомовском, Плешковском, Боровском, Шаблыкинском и Равнецком сельских поселениях, рассказали в администрации района.

Тюмень, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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