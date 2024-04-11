В Херсонской области пресекли подготовленную Лондоном высадку десанта ВСУ

Сотрудниками ФСБ России совместно с Минобороны предотвращена попытка высадки группы украинских спецназовцев на Тендровской косе в Херсонской области для проведения диверсии на буровой вышке МСП-17 (месторождение «Штормовое» Черного моря). Один из диверсантов захвачен в плен. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

По данным спецслужбы, операция была спланирована британскими спецслужбами.

«В ходе боестолкновения десант ВСУ был уничтожен, а гражданин Украины, старший солдат 73-го морского центра сил специальных операций ВСУ Горин Евгений Борисович, 18.05.1985 г.р., взят в плен», – сообщила ФСБ.

В спецслужбе отметили, что центр ССО ВСУ курирует подразделение Специальной лодочной службы Королевской морской пехоты Великобритании (Special boat service, SBS), что «свидетельствует о непосредственной вовлеченности Великобритании в конфликт».

Пленный рассказал о прохождении диверсионной подготовки на базе в британском Уилтшире. Также он дал показания о разработке британскими инструкторами и проведении ССО ВСУ диверсии на буровой вышке МСП-17 в Черном море с целью захвата технических средств сопровождения полетов дронов ВС РФ. Со слов Горина, «при штурме МСП-17 интересующего британцев оборудования украинскими диверсантами не обнаружено», сообщили в ФСБ, отметив, что расположенная на платформе станция связи была подорвана.

«Таким образом, в ходе работы по противодействию диверсионно-разведывательной деятельности спецслужб иностранных государств получены свидетельства военнослужащего украинского спецподразделения Горина Е. Б., непосредственного участника событий о прямой вовлеченности британских спецподразделений (SBS) в разработку акций, направленных против безопасности России, а также подготовку на территории Великобритании непосредственных исполнителей», – подчеркнули в спецслужбе.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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