В Курганской области эвакуировали свыше 6,2 тыс. человек из-за паводка

В Курганской области из-за паводка эвакуировали 6 267 человек, из них 818 находятся в пунктах временного размещения. Такие данные приводит пресс-служба областного правительства по состоянию на 10 часов утра 11 апреля. Там отметили, что это число эвакуированных местных жителей растет.

Всего в регионе развернуто 99 ПВР на базе школ, лагерей, больниц и других учреждений социальной сферы. «Дополнительно открываем резервные пункты временного пребывания, для которых также формируют запасы питания, питьевой воды, определяют ответственных сотрудников», – отметили в пресс-службе.

В регионе введен режим ЧС областного масштаба. По прогнозу МЧС, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4 300 домов, 5 550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18,7 тыс. человек.

Уровень воды в реке Тобол, протекающей по территории области, продолжает подниматься, скоро паводок достигнет Кургана. В областном центре и в населенных пунктах, попадающих в зону подтопления, проводится превентивная эвакуация.

Курган, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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