Уровень Тобола в Курганской области достиг 10 метров

В Курганской области растет уровень воды в реке Тобол, скоро паводок достигнет областного центра.

Об этом сообщил сегодня утром в телеграм-канале губернатор Вадим Шумков. «Уровень реки Тобол в Звериноголовском в 2:00 11.04.2024 ровно 10 метров. На 1 м и 10 см выше отметки, при которой наступают неблагоприятные явления. Вода последовательно движется по течению на Курган», – пишет он.

Напомним, вчера в полдень в районе Звериноголовского вода достигла отметки в 962 см. Опасной считается отметка в 1060 см. «Земляки, попадающие в зону возможного подтопления, срочно эвакуируйтесь!» – призвали местные власти. В правительстве Курганской области подтвердили, что в селах проводится превентивная эвакуация. Список поселений, попадающих в зону подтопления, опубликован на сайте правительства и в официальном блоге. Губернатор региона Вадим Шумков призвал работодателей с пониманием отнестись к заботам коллег. «Отпускайте своих сотрудников с работы для сборов и выезда безо всяких формальностей и проволочек. Ставьте им это время как отработанное. Вам это, в том числе, зачтется при оказании нашей господдержки», – написал глава региона в блоге.

Курган, Елена Владимирова

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