В Курган привезли оборудование для сдерживания девятиметровой волны паводка

Самолет МЧС России доставил в Курганскую область водоналивные дамбы для строительства двух километров заграждений. В регионе ожидается волна паводка высотой в девять метров, и спасатели эвакуируют население.

Утром 12 апреля спецборт МЧС России доставил 20 водоналивных дамб из Приамурья в Курганскую область. Из одного комплекта получается заграждение длинной 100 метров.

«Проводятся работы по укреплению городской дамбы протяженностью порядка 30 км. Специалисты увеличивают ее уровень на наиболее опасных участках с 8-10 метров до 11 и более метров. Круглосуточно работают более 200 единиц техники и 14 тыс. человек», – пояснили в пресс-службе МЧС.

Голова паводка по Тоболу находится в Ялыме Притобольного округа. Движение воды замедлилось до 20 км/сутки и пошло широким разливом по пойме. Сброс с Каратамарского водохранилища составил 350 м/сек., рассказал губернатор Курганской области Вадим Шумков.

«Вода по сантиметру-два снижается в Звериноголовском и Целинном и по 8-10 см нарастает в Притобольном и Кургане. Уровень воды в Каминском Куртамышского округа продолжает расти и составляет 743 см. Прирост за ночь +140 см. В селе проводится эвакуация», – говорится в блоге главы региона.

Напомним, в Курганской области из-за паводка эвакуировали 6 267 человек, 818 находятся в ПВР. Под затопление попадают 62 поселения, где могут пострадать 18,7 тыс. человек.

Курган, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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