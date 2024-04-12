В Курской и Воронежской областях объявили тревогу из-за угрозы атаки БПЛА

Власти Курской области объявили в регионе тревогу из-за угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор области Роман Старовойт.
«Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны!», – написал он в своем телеграм-канале.
По словам главы региона, силы и средства противоздушной обороны приведены в готовность для отражения возможной атаки.
Обновлено. Опасность атаки беспилотников объявлена также в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. Он призвал местных жителей сохранять спокойствие. «Силы ПВО наготове», – отметил губернатор.
Курск, Наталья Петрова
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