В Курской и Воронежской областях объявили тревогу из-за угрозы атаки БПЛА

Власти Курской области объявили в регионе тревогу из-за угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор области Роман Старовойт.

«Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны!», – написал он в своем телеграм-канале.

По словам главы региона, силы и средства противоздушной обороны приведены в готовность для отражения возможной атаки.

Обновлено. Опасность атаки беспилотников объявлена также в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. Он призвал местных жителей сохранять спокойствие. «Силы ПВО наготове», – отметил губернатор.

Курск, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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