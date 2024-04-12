В Москве задержали мужчину с телом сожительницы в тележке

На юге Москвы 54-летний мужчина убил сожительницу, а затем погрузил ее на тележку и попытался тайком вывезти из квартиры. На выходе злоумышленник столкнулся со знакомым, который вызвал на место полицию. Убийцу задержали. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает столичное управление СК РФ.

По данным следствия, 12 апреля фигурант, находясь в квартире жилого дома, расположенного на улице Загорьевской в Москве, в ходе конфликта задушил ремнем свою 37-летнюю возлюбленную. «С целью сокрытия преступления фигурант погрузил тело потерпевшей на тележку, чтобы вывезти из квартиры, однако был застигнут знакомым, который сообщил в полицию», – говорится в сообщении.

Подозреваемого в расправе над женщиной задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Сейчас с задержанным проводятся следственные действия, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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