В Тюменской области предупредили о резком подъеме воды

Тюменский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объявил штормовое предупреждение. Вода на реке Ишим в районе села Ильинка поднимется до уровня «опасного явления» и выше.

«Штормовое предупреждение: с 13 по 17 апреля на реке Ишим у села Ильинка ожидается повышение уровня воды до отметок неблагоприятного явления (750 см) и опасного явления «половодье» (800 см) с дальнейшим подъемом уровня воды, затоплением пойменных территорий», – говорится в сообщении.

Информационный центр правительства Тюменской области предупредил о затоплении низководных мостов и сельскохозяйственных земель.

«В настоящее время на реке Ишим происходит разрушение ледового покрова, рост уровня воды составляет от 16 до 112 см в сутки. Вода на поймы не вышла», – добавили в ИЦ.

МЧС предупредило, что уровень воды в реках Тобол и Ишим может подняться выше исторических максимумов. Первая волна паводка придет в регион 14-15 апреля, а пик половодья ожидается к 23-25 апреля.

Ишим, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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