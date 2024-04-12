Годовалый ребенок съел капсулу для стирки и попал в реанимацию

Маленький мальчик попал в реанимацию с ожогами пищевода в городе Волхов Ленинградской области. Ребенок съел капсулу для стирки, пишет портал 78.ru.
ЧП случилось поздно вечером 11 апреля и стало поводом для проверки. Мать годовалого мальчика рассказала медикам, что сын съел капсулу средства для стирки. Ребенка с химическим ожогом пищевода отправили в реанимацию. Врачи оценили его состояние как средней степени тяжести.
В Ростовской области двухлетний мальчик выпил чистящее средство, оставшись без присмотра, и отравился. Ребенок умер в больнице.
Волхов, Наталья Рязанова
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