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Пятница, 12 апреля 2024, 10:47 мск

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Годовалый ребенок съел капсулу для стирки и попал в реанимацию

Маленький мальчик попал в реанимацию с ожогами пищевода в городе Волхов Ленинградской области. Ребенок съел капсулу для стирки, пишет портал 78.ru.

ЧП случилось поздно вечером 11 апреля и стало поводом для проверки. Мать годовалого мальчика рассказала медикам, что сын съел капсулу средства для стирки. Ребенка с химическим ожогом пищевода отправили в реанимацию. Врачи оценили его состояние как средней степени тяжести.

В Ростовской области двухлетний мальчик выпил чистящее средство, оставшись без присмотра, и отравился. Ребенок умер в больнице.

Волхов, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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