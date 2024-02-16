Ребенок насмерть отравился чистящим средством в Ростовской области

Двухлетний мальчик умер в больнице после того, как выпил чистящее средство. Управление Следственного комитета по Ростовской области возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

Инцидент случился в ноябре 2023 года в Песчанокопском районе. Мальчик 2022 года рождения с родителями гостил у родственников, но в какой-то момент остался без присмотра. Ребенок выпил жидкое чистящее средство. Малыша отвезли в больницу, и он находился на лечении с ожогами внутренних органов.

«Из медицинского учреждения поступило сообщение о смерти мальчика. Возбуждено уголовное дело. Из больницы, где проходил лечение ребенок, изъята медицинская документация, назначено проведение экспертиз», – рассказали в ведомстве.

В Приморье четверо детей попали в больницу с отравлением после того, как выпили жидкость для розжига.

Ростов-на-Дону, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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