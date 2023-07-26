В Приморье дети отравились жидкостью для розжига

Четверо детей находятся в больницах Приморья с отравлением после того, как выпили жидкость для розжига. Следователи и прокуратура проверяют обстоятельства инцидентов, рассказали в краевой прокуратуре.

Днем 25 июля семья отдыхала на даче около села Соловей Ключ. Пока мама и бабушка отвлеклись, четырехлетний мальчик отпил из бутылки с жидкостью для розжига костра. Скорая отвезла ребенка в краевую столицу, где им занимаются врачи.

Семья не стояла на учете как неблагополучная. Теперь в отношении матери мальчика составили протокол по 5.35 КоАП РФ за невыполнение обязанности по воспитанию ребенка. Начата доследсвенная проверка, прокуратура даст оценку работе органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

По данным краевого минздрава, за две недели в больницу попали четверо детей с аналогичными отравлениями. Три ребенка находятся в тяжелом состоянии. Одному вовремя промыли желудок, он долечивается дома.

23 июля в Хасанском районе Хабаровского края двухлетний мальчик захотел пить, когда остался без присмотра, и тоже отпил из бутылки с жидкостью для розжига. Ребенка отвезли в больницу, а родители стали фигурантами уголовного дела по ч. 1 ст 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

В Свердловской области трехлетняя девочка нашла в раздевалке детского сада растворитель и отпила. Ребенка доставили в больницу с ожогом ротовой полости и отравлением.

Владивосток, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»