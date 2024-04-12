ФСБ задержала кубанца, собиравшего сведения для украинской разведки

Сотрудники ФСБ нашли и задержали жителя Краснодарского края, который готовил сведения для украинской разведки.

Ведомство выяснило, что кубанец сам вышел на Главное управление разведки Минобороны Украины и договорился о сотрудничестве. Мужчина согласился передавать противнику сведения о деятельности силовых и военных структур в своем регионе.

«Задержан местный житель, который по собственной инициативе установил отношения сотрудничества с представителем ГУР МО Украины и дал согласие на сбор и передачу сведений о деятельности ВС РФ и других силовых органов на территории Краснодарского края», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Возбуждено уголовное дело.

В Ростовской области задержали студента из Макеевки в ДНР за передачу сведений о российских военных спецслужбам Украины. Возбуждено уголовное дело о госизмене.

Краснодар, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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