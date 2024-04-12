Вертолет Robinson попал в аварию при взлете в Забайкалье

Вертолет Robinson R-44 получил значительные повреждения во время взлета в районе города Могоча в Забайкальском крае. Прокуратура начала проверку, следователи возбудили уголовное дело.
Авария случилась днем 12 апреля, когда вертолет взлетал с площадки в 3,5 км от города. Нос судна задрался, и хвостовой винт задел землю. В результате повреждены хвостовая балка и корпус.
«Пострадавших нет. Размер ущерба и обстоятельства происшествия устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)», – рассказали в Восточном МСУ на транспорте Следственного комитета.
Восточно-Сибирская транспортная прокуратура организовала собственную проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.
В ЯНАО коммерческий вертолёта Ми-8 совершил вынужденную посадку недалеко от города: на борту отказала основная гидросистема. Пассажир и экипаж не пострадали.
Могоча, Наталья Рязанова
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