В Оренбурге объявлена массовая эвакуация

Мэр Оренбурга Сергей Салмин объявил массовую эвакуацию в связи с паводком. Власти региона уменьшили сброс с Ириклинского водохранилища с 629 кубометров в секунду до 447.

«В городе звучит сирена. Проводится массовая эвакуация! Паводковая ситуация в Оренбурге крайне опасна. За последние 10 часов уровень воды в Урале поднялся на 40 см и сейчас составляет 1143. Положение критическое. Возьмите с собой документы, лекарства, вещи первой необходимости и немедленно покиньте дома», – говорится в объявлении главы города.

Объявление опубликовано в его блоге, официальном городском портале и уже распространилось в соцсетях.

Салмин призвал срочно эвакуироваться жителей ЖК Гранд-парк, поселков им Куйбышева и Солнечный, 23-й и 24-й микрорайоны, улиц Уральская, Донгузская, районов Авиагородок и Овчиный городок.

Губернатор области Денис Паслер сообщил, что власти уменьшают сброс воды с Ириклинского водохранилища. Утром уходило 629 кубометров в секунду, а с 14:00 по местному времени сброс снижен до 447 кубометров.

«Всё сейчас направлено на то, чтобы максимально снизить подпитку паводковых процессов. Вода зашла во многие территории, где её раньше не было, каждый день бьются исторические рекорды уровня Урала», – написал губернатор в своем телеграм-канале.

Компания «ЭнергосбыТ Плюс» решила не брать плату с жителей региона, пострадавших от наводнения. «В связи с чрезвычайной ситуацией «ЭнергосбыТ Плюс» временно приостанавливает начисления платежей за услуги для жителей, чьи домовладения оказались затопленными в результате прохождения весеннего паводка», – сообщила компания.

Утром в администрации Оренбурга объявили, что половодье достигло своего пика в районе столицы региона. Вода в реке Урал поднялась до рекордных 1129 см.

Оренбург, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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