Пик паводка сегодня ожидается в Оренбурге на фоне рекордного подъема воды в Урале

Уровень воды в реке Урал в районе Оренбурга продолжает повышаться и за ночь вырос до 1129 см – это рекордный уровень за всю историю наблюдений. Критическая отметка превышена на 199 см. В результате в городе подтоплены еще 361 дом и 995 приусадебных участков, сообщил первый замглавы областного центра Алексей Кудинов. По его словам, общее число пострадавших участков и домовладений к настоящему моменту составляет 4 963 и 2 687 соответственно.

За сутки вывезены с подтопленных территорий еще 88 человек, в том числе 9 детей, на данный момент в пунктах временного размещения находятся 165 жителей Оренбурга, уточнил чиновник.

Замглавы города также сообщил, что все учебные заведения сегодня работают штатно, кроме лицея №2 – он оказался в зоне подтопления, дети отправлены на дистант.

По словам Кудинова, сейчас власти работают над тем, чтобы не допустить заход воды на территорию жилого комплекса «Гранд парк», передает ТАСС. Кроме того, по его словам, есть проблемы с возможным подтоплением улицы Донгузской.

Чиновник также отметил, что пик паводка в Оренбурге придется на пятницу, 12 апреля. «По прогнозам оренбургского гидрометцентра, сегодня, 12 апреля, в Оренбурге ожидается пик паводка и после этого стабильное состояние в течение двух дней, после чего уровень воды будет уменьшаться», – сказал Кудинов.

Мэрия города тем временем предупредила, что из-за подъема воды в Урале возможны кратковременные отключения электричества на некоторых улицах. Подача электроэнергии могжет быть прерваны в районы, ограниченные улицами Степана Разина, Уральской, Чкалова, Туркестанской.

Из-за масштабных паводков в Оренбургской области введен режим ЧС федерального характера, в пострадавших от половодья населенных пунктах объявлена частичная эвакуация.

По данным пресс-службы регионального правительства, на утро 12 апреля в Оренбуржье подтоплены 11 773 жилых дома и 15 066 приусадебных участков в 26 муниципальных образованиях. Эвакуировано 10 739 человек, в том числе 2 094 ребенка. В 43 ПВР находятся 1 345 человек, остальные остановились у родственников. Пострадавшим от паводка в регионе выплачено уже более 69 млн рублей.

В Оренбурге подтоплено пять микрорайонов, три населенных пункта и 21 СНТ. Эвакуирован 1 521 человек, в том числе 319 детей.

В Орске ситуация постепенно нормализуется. Уровень реки Урал в черте города за сутки упал на 184 см и составил 673 см, что ниже критического уровня, сообщил сегодня утром мэр Орска Василий Козупица. Подтопленными остаются 5 182 жилых дома с приусадебными участками. Эвакуировано 2 556 человек, в том числе 801 ребенок. В 13 ПВР размещены 1 088 человек.

Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин заявлял, что по предварительным оценкам, после паводка 40% домов в Оренбургской области не подлежат восстановлению. По словам министра, потерявшие жилье из-за паводков получат сертификаты на покупку нового.

Оренбург, Наталь Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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