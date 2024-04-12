МЧС назвало сроки критического подъема воды в Курганской области

Пик наводнения в Кургане наступит 14-15 апреля, сообщила пресс-служба МЧС России. Власти города объявили эвакуацию еще в нескольких районах.

«Уровни воды в реках Уй и Тобол интенсивно растут. В Кургане пик паводка прогнозируют к 14-15 апреля. Подтоплены 205 жилых домов и 320 приусадебных участков, эвакуированы порядка 7 000 человек», – пояснили в МЧС.

867 человек уже находятся в 27 ПВР. Эвакуация объявлена еще в нескольких районах Кургана.

«Уважаемые жители микрорайона Затобольного, Храпово, Челноково, микрорайона Глинки, садоводческих товариществ, расположенных за Кировским мостом! Эвакуируйтесь! Cобирайте вещи, документы, лекарства и покиньте опасную зону», – говорится в сообщении городской администрации.

Утром самолет МЧС России доставил в Курганскую область водоналивные дамбы для строительства двух километров заграждений. В регионе ожидается волна паводка высотой в девять метров.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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