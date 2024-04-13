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Суббота, 13 апреля 2024, 12:00 мск

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ВСУ обстреляли Луганск ракетами

Украинские войска обстреляли Луганск. По городу, предположительно, нанесен ракетный удар. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«Слышали два прилета в Луганске. По всей вероятности, ракета. В район городского автовокзала. Ждем официальной информации», – написал дипломат в своем телеграм-канале.

Очевидцы сообщают о двух взрывах в Луганске, информирует «Луганскинформцентр». По его данным, сильный взрыв был слышен в районе школы №5, после чего начался пожар.

Луганск, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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