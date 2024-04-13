ВСУ ударили ракетами по машиностроительному заводу Луганска – глава ЛНР

Глава ЛНР Леонид Пасечник подтвердил сообщения о ракетном ударе ВСУ по Луганску.
Целью атаки был машиностроительный завод, в котором в скором времени планировали запустить производство, сообщил руководитель региона. По его словам, здесь предполагалось трудоустроить несколько десятков жителей города.
Кроме того, из-за обстрела повреждения получили жилые дома, добавил Пасечник.
«Информация о пострадавших уточняется. На месте уже работают экстренные службы», – написал глава ЛНР в своем телеграм-канале.
По данным экстренных служб города, по меньшей мере один человек пострадал в результате удара ВСУ по Луганска, его доставили в больницу, передает «Интерфакс».
Ранее посол МИД РФ по особым поручениям Родион, что ВСУ ударили ракетами по Луганску. По предварительной информации, украинская армия применила ракеты британского производства Storm Shadow.
Луганск, Наталья Петрова
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