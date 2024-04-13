Тракторист пострадал при атаке дронов ВСУ на сельхозтехнику под Белгородом

Украинские войска атаковали с помощью двух дронов-камикадзе трактор и КамАЗ в поле в Белгородском районе между населенными пунктами Щетиновка и Октябрьский. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, ранение получил тракторист.
«В результате взрыва пострадал тракторист – у мужчины осколочное ранение плеча», – написал Гладков в своем телеграм-канале. Пострадавший доставлен в городскую больницу №2, где ему оказывают всю необходимую помощь.
Оба транспортных средства повреждены, добавил губернатор.
Белгород, Наталья Петрова
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