Тракторист пострадал при атаке дронов ВСУ на сельхозтехнику под Белгородом

Украинские войска атаковали с помощью двух дронов-камикадзе трактор и КамАЗ в поле в Белгородском районе между населенными пунктами Щетиновка и Октябрьский. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, ранение получил тракторист.

«В результате взрыва пострадал тракторист – у мужчины осколочное ранение плеча», – написал Гладков в своем телеграм-канале. Пострадавший доставлен в городскую больницу №2, где ему оказывают всю необходимую помощь.

Оба транспортных средства повреждены, добавил губернатор.

Белгород, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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