Российские войска взяли под контроль село Первомайское в Донецкой народной республике и продвинулись на трех направлениях спецмиальной военной операции. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе СВО

«На Авдеевском направлении подразделениями группировки войск «Центр» активными и самоотверженными действиями освобожден населенный пункт Первомайское Донецкой народной республики», – говорится в сообщении.

За сутки российские подразделения отразили 8 контратак противника на Авдеевском направлении. ВСУ безуспешно пытались вернуть позиции в районах населенных пунктов Уманское, Первомайское, Красногоровка, Бердычи и Ленинское. В ходе боев уничтожено до 235 украинских боевиков, две боевые бронемашины, три автомобиля и гаубица Д-30.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике двух бригад ВСУ у Красногоровки и Антоновки в ДНР. Также отбиты две атаки штурмовых групп противника южнее Новомихайловки. В результате ВСУ лишились свыше 500 военнослужащих, танка, трех боевых бронемашин, 23 автомобилей и боевой машины ЗРК «Стрела-10».

На Купянском направлении подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю и нанесли удары по силам ВСУ в районе Купянска Харьковской области. Кроме того, российские военные отразили три атаки штурмовых групп противника в районе Червоной Дибровы в ЛНР. Потери ВСУ составили до 25 боевиков, три пикапа, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, САУ «Акация», гаубица Д-20 и станция радиоэлектронной борьбы «Нота».

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям двух бригад ВСУ и теробороны в районах населенных пунктов Старомайорское и Урожайное в ДНР. Противник потерял более 110 военнослужащих, четыре пикапа, САУ Krab, гаубицу М777 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы «Нота».

На Херсонском направлении подразделениями группировки войск «Днепр» поразили живую силу и технику двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Михайловка и Ивановка Херсонской области. ВСУ лишились до 65 военнослужащих, трех автомобилей, гаубицу М777 производства США, гаубицу FН-70 производства Великобритании и САУ Krab.

В течение суток российская армия нанесла поражение живой силе и военной технике ВСУ в 112 районах. Силы ПВО сбили 222 украинских беспилотников, восемь реактивных снарядов HIMARS и Vampire и управляемую авиационную бомбу JDAM.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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