Число погибших в результате атаки ВСУ на Токмак возросло до 10

Число погибших при обстреле ВСУ города Токмак Запорожской области из реактивных систем залпового огня достигло 10. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий

«Спасатели извлекли из-под завалов тела взрослого и ребенка. Два человека числятся пропавшими без вести. Разбор завалов и поиски продолжаются», – написал он в своем телеграм-канале.

Украинские войска нанесли ракетный удар по жилому микрорайону Токмака вечером 12 апреля. В результате обстрела пять жилых домов, в том числе четыре многоквартирных и один частный, частично разрушены, сообщил председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Мелитополь, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube