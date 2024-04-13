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Суббота, 13 апреля 2024, 15:33 мск

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Число погибших в результате атаки ВСУ на Токмак возросло до 10

Фото: телеграм-канал Евгения Балицкого

Число погибших при обстреле ВСУ города Токмак Запорожской области из реактивных систем залпового огня достигло 10. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий

«Спасатели извлекли из-под завалов тела взрослого и ребенка. Два человека числятся пропавшими без вести. Разбор завалов и поиски продолжаются», – написал он в своем телеграм-канале.

Украинские войска нанесли ракетный удар по жилому микрорайону Токмака вечером 12 апреля. В результате обстрела пять жилых домов, в том числе четыре многоквартирных и один частный, частично разрушены, сообщил председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Мелитополь, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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