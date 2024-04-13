До восьми выросло число жертв ракетного удара ВСУ по Токмаку

Число погибших при обстреле ВСУ города Токмак Запорожской области выросло до восьми человек, среди них двое детей. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

По его словам, за ночь из-под завалов разрушенных домов спасатели извлекли тела еще двух человек. Разбор завалов продолжается.

Балицкий отметил, что 13 пострадавших госпитализированы, им оказывают медицинская помощь.

Людям, оставшимся без крова, предоставлено временное жилье, добавил он. В настоящее время проводится оценка разрушений. Жителям поврежденных соседних домов будет оказана материальная помощь.

Украинский войска нанесли ракетный удар по жилому микрорайону Токмака вечером 12 апреля. Первоначально сообщалось, что обстреле погибли шесть человек, в том числе ребенок, не менее 20 мирных жителей получили ранения и травмы. Из-за обстрела без газоснабжения остались 25 домов частного сектора и 9 многоквартирников

Администрация Токмака сегодня уточнила, что при ударе ВСУ повреждены три многоквартиных дома.

Обновлено. Спасатели извлекли из-под завалов еще пять человек, сообщил Балицкий. «Пострадавшие с ожогами и ранениями доставлены в медицинское учреждение, трое находятся в тяжелом состоянии, будут экстренно перевезены в областную больницу», – уточнил он.

Мелитополь, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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