Мужчина пытался поджечь здание правительства Владимирской области

Во Владимире мужчина попытался бросить баллончик с легковоспламеняющейся смесью в здание регионального правительства. Злоумышленника задержали. Об этом сообщается в телеграм-канале областного правительства.

Никто не пострадал. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее издание «Владимирские новости» сообщило, что мужчина бросил коктейль Молотова в здание правительства Владимирской области. Бутылка отрикошетила от окна и упала на землю, уточняет телеграм-канал Baza. Вторую бутылку злоумышленник кинул в припаркованный у здания автомобиль.

В региональном управлении МЧС сообщили, что пожарные ликвидировали возгорание автомобиля у здания правительства, передает ТАСС.

Владимир, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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