Число жертв удара ВСУ по запорожскому Токмаку достигло 16

Число погибших в результате ракетного удара ВСУ по запорожскому Токмаку возросло до 16. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Количество погибших в результате террористической атаки ВСУ на Токмак увеличилось до 16 человек. Четыре тела спасатели подняли из-под завалов, среди них один ребенок. Один человек скончался в больнице», – написал он в своем телеграм-канале. Вечером 13 апреля глава региона сообщал об 11 жертвах украинского обстрела.

Балицкий добавил, что 12 из 20 пострадавших находятся в больницах в тяжелом состоянии. Восемь переведены на стационарное лечение.

Разбор завалов продолжается.

ВСУ атаковали жилой микрорайон города Токмак вечером 12 апреля. В результате атаки пять жилых домов, в том числе четыре многоквартирных и один частный, частично разрушены.

По данным источника ТАСС в оперативных службах, украинская армия для удара по Такмаку применила натовские бомбы наземного базирования GLSDB, разработанные концернами Boeing и Saab Group. Данные снаряды запускаются из систем HIMARS. О применении бомб свидетельствуют найденные на месте удара осколки, отметил источник.

Мелитополь, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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