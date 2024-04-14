ВС РФ уничтожили до 1225 боевиков ВСУ и продвинулись на четырех направления СВО

Российская армия за прошедшие сутки отразила 8 контратак штурмовых групп ВСУ, улучшила свое положение на четырех направлениях спецоперации и уничтожила до 1225 украинских боевиков. Об этом сообщается в сводке Минобороны о ходе СВО. Кроме того, ВС РФ поразили пусковую установку немецкого зенитно-ракетного комплекса IRIS-T и склад боеприпасов ВСУ, а также нанесли поражение живой силе и военной технике противника в 129 районах.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбит 41 украинский беспилотник, три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции и JDAM производства США, а также реактивный снаряд системы HIMARS.

Надо отметить, что Минобороны впервые сообщило о нанесении ударов по украинской армии на Белгородском направлении группировкой войск «Север». Военные РФ при поддержке авиации и артиллерии поразили живую силу и технику ВСУ в районах населенных пунктов Терновая, Гатище Харьковской области и Радянское Сумской области. Противник лишился до 60 военнослужащих, четырех автомобилей, самоходной артиллерийской установкиМ109 Paladin производства США и станции радиоэлектронной борьбы «Нота».

Судя по информации военного ведомства, самые тяжелые бои идут на Донецком и Авдеевском направлениях, где ВСУ в течение суток лишились до 1000 боевиков.

На Купянском направлении подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли огневое поражение живой силе и технике четырем бригадам ВСУ у Синьковки, Загоруйковки Харьковской области, Стельмаховки ЛНР и Терны ДНР. Потери противника составили до 30 военнослужащих, БМП, четыре бронетранспортера, две боевые бронемашины «Козак», два автомобиля, две САУ «Гвоздика» и гаубица Д-30.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и ударили по живой силе и технике трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Клещеевка и Курдюмовка ДНР. Кроме того, российские бойцы отбили контратаку украинских штурмовиков в районе населенного пункта Веселое (ДНР). ВСУ потеряли до 470 военнослужащих и 20 автомобилей.

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Новокалиново в ДНР. Также отражены семь контратак формирований семи бригад ВСУ у Первомайского, Водяного, Новобахмутовки, Уманского и Бердычей в ДНР. В ходе ожесточенных боев уничтожены до 460 украинских боевиков, шесть танков, две боевые бронемашины, три автомобиля, а также гаубица Д-30.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю и поразили силы противника в районах населенных пунктов Чаривное Запорожской области и Урожайное ДНР. Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, три автомобиля, САУ Krab польского производства, гаубица М777 производства США и гаубица Д-30.

На Херсонском направлении подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение живой силе и технике трех бригад ВСУ и теробороны в районах населенных пунктов Работино Запорожской области, Чкалово Днепропетровской области и Михайловка Херсонской области. Противник лишился до 55 военнослужащих, двух автомобилей, гаубицы Д-30, станций радиоэлектронной борьбы «Нота» и «Анклав».

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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