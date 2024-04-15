Уровень воды в Оби и Томи превысил опасные отметки

Уровень воды в реках Томь и Обь в двух точках наблюдений превысил опасные отметки. Паводок уже затронул пять садовых товариществ и четыре поселения в Томской области.

«Уровень воды в реке Обь в районе села Никольское повысился на 45 см и составляет 952 см при опасной отметке 864 см. Уровень воды в реке Томь в районе Речвокзала повысился на 14 см и составляет 761 см при опасной отметке 750 см», – сообщил областной главк МЧС.

В других точках наблюдений уровень воды подходит к отметкам опасного явления. Два участка дороги в Томском районе оказались под водой, как и некоторые участки дорог в пострадавших от паводка поселениях.

«В зоне затопления остаются села Вершинино, Батурино, Чёрная речка, Оськино и СНТ Ягодка, Солнечное, Медведка, Озеро Долгое в селе Яр, Левобережье», – говорится в сообщении.

Вода в реке Тобол в Курганской области продолжает подниматься, что создает угрозу подтопления областному центру и другим населенным пунктам. Жителей зоны с высоким риском подтопления призвали эвакуироваться.

Томск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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