Власти ожидают «очень сложную ситуацию» с подъемом воды в Кургане и вновь призывают к эвакуации

Вода в реке Тобол в Курганской области продолжает подниматься, что создает угрозу подтопления областному центру и другим населенным пунктам. Днем в воскресенье губернатор региона Вадим Шумков сообщил, что уровень воды в Тоболе у Кургана вырос на 25 см за два часа и достиг отметки 532 см. По данным горадминистрации, на 16:00 местного времени (14:00 мск) уровень воды в реке Тобол в районе областного центра повысился до 547 см.

«Зарядил дождь, что дает дополнительный приток воды, осложняет эвакуацию и создает дополнительные неудобства», – написал глава области в своем телеграм-канале.

Шумков подчеркнул, что «очень сложная ситуация с подъемом воды прогнозируется на эту ночь». Он в очередной раз призвал жителей районов, попадающих в зону подтопления, к срочной эвакуации. «Земляки, уходите из подтопляемых территорий немедленно», – заявил губернатор.

При этом Шумков отметил, что во избежание несчастных случаев при подходе воды энергетики вынуждены отключать освещение, поэтому эвакуироваться лучше засветло.

«Собирайте родственников, документы, ценные вещи и уходите заранее. Ночью ситуация может измениться резко в негативную сторону, и вы можете не успеть среагировать», – заявил губернатор.

По его словам, в городе развернуто несколько десятков пунктов временного размещения, подготовлены несколько приютов для ваших домашних животных, создано несколько парковок для автомобилей.

Шумков ранее предупредил, что при уровне реки Тобол в Кургане 6 метров «начинается подтопление правобережной части Тобола и низкой части левого берега». Он отметил, что течение реки заметно усиливается – «вода пошла на город».

Обновлено. Поступили данные о немедленной эвакуации жителей микрорайона Нижняя Утятка в Кургане. «Ввиду риска отрезания Нижней Утятки дана команда эвакуировать ее жителей», – написал Шумков в телеграм-канале.

Напомним, 8 апреля в Курганской области был объявлен режим чрезвычайной ситуации. В Звериноголовском, Притобольном, Куртамышском муниципалитетах подтоплены 304 жилых дома и 473 приусадебных участка. Власти призывают жителей всех населенных пунктов в пойме Тобола эвакуироваться. По данным МЧС, превентивно эвакуированы свыше 6 900 тыс. человек. В пунктах временного размещения находятся более 760 человек, в том числе 257 детей.

В Кургане сотрудники МЧС России продолжают укладку водоналивных дамб. «Работы ведутся на трех участках круглосуточно. На данный момент их длина составляет 1 000 метров», – отметили в ведомстве.

Пик паводка в Кургане, согласно прогнозам, наступит 14-15 апреля.

Курган, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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