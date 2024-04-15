На Сахалине 20 рыбаков более часа дрейфовали на льдине

Спасатели сняли с дрейфовавшей льдины 20 рыбаков в Сахалинской области. Любители подледного лова более часа не могли добраться до берега, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

ЧП случилось на озере Изменчивое утром 15 апреля. 20 человек отправились на рыбалку и не заметили, что льдина оторвалась от берега. Рыбаки позвонили в экстренные службы, и им на выручку прибыли спасатели с плавательным средством.

«Специалисты эвакуировали 20 человек с оторвавшейся льдины. Никто не пострадал. Дрейф рыбаков продлился чуть больше часа», – добавили в МЧС.

В Челябинской области 56 рыбаков оказались на оторвавшейся от берега льдине на озере Куракли-Маян. Спасателям потребовалось несколько часов, чтобы вернуть всех на твердую землю.

Южно-Сахалинск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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