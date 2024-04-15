Красноярец нелегально купил золота на 15 млн рублей

Житель Красноярска стал фигурантом уголовного дела о незаконном обороте драгоценного металла стоимостью свыше 15 млн рублей. Он пытался очистить природное золото на местном заводе, рассказала пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, 37-летний красноярец незаконно купил природное золото, выплавил из него слитки и передал на местный завод для очистки металла от примесей. Там следователи и изъяли золото массой более 3,6 кг, которое оценили в сумму более 15 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 191 УК РФ о сделке с драгметаллами, совершенной группой лиц по предварительному сговору. Подозреваемый задержан. Следователи ищут тех, кто продал подозреваемому природное золото, и проверяют, не замечен ли фигурант в других подобных сделках.

В феврале 2024 года полиция пресекла незаконную добычу золота предприятием, лишенным лицензии из-за нарушений правил природопользования. Правоохранители две недели наблюдали за подозреваемыми с помощью дронов.

Красноярск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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