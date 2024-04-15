Самолет с пассажирами вернулся в Красноярск из-за поломки

Самолет авиакомпании «КрасАвиа» вернулся в аэропорт Красноярска после вылета из-за неисправности. Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку происшествия, сообщили в ведомстве.

Самолет вылетел из Красноярска на аэродром Тура Горный в Эвенкийском районе. Но около 12:00 по местному времени борт развернулся и вновь приземлился в аэропорте вылета. Причиной стала поломка.

«Воздушное судно авиакомпании «КрасАвиа» в связи с технической неисправностью совершило возврат в аэропорт Красноярск. Посадка произведена в штатном режиме. 64 пассажира, из них восемь несовершеннолетних, размещены в здании аэровокзала», – пояснили в прокуратуре.

Неисправный борт отстранили от полетов. Для отправки пассажиров по маршруту используют запасной самолет, который готовят к полету. Прокуратура организовала проверку того, как исполняли нормы о безопасности полетов и соблюдали права пассажиров при задержке рейса.

Ранее самолет Ан-2 авиакомпании «Тува Авиа» вернулся после взлета в аэропорт Кызыла из-за неисправности.

Красноярск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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