Волна паводка на Тоболе и Ишиме превысит прогнозы

Волна паводка в Курганской и Тюменской областях окажется мощнее, чем предупреждали ранние прогнозы. Власти регионов перекрыли дороги в самые опасные районы и призвали жителей к эвакуации.

Метеорологи предупредили о грозе в Курганской области, которая ускорит подход волны паводка к центру региона, сообщило областное правительство.

«Уровень воды в Тоболе продолжает расти. В сторону Кургана идет колоссальный объем воды. По прогнозу в регионе ожидаются осадки до 14 мм за сутки, а также ветер южного направления до 14 м/сек, что будет способствовать ускорению течения воды в сторону Кургана», – говорится в сообщении.

По данным МЧС России, в шести муниципальных округах региона подтоплены 305 жилых домов и 685 приусадебных участков. Уровень воды в реке Тобол интенсивно растет. Волонтеры и спасатели расчищают заторы на реке. В районе Кургана вода в Тоболе поднялась до отметки 748 см, около Темляково подъем составил 21 см за два часа.

Уровень воды в реке Ишим на территории Тюменской области растет очень быстро. Затопление грозит поселениям Абатского, Ишимского, Викуловского районов и городу Ишим, предупредили в МЧС. Правительство Тюменской области предупредило о высоком риске наводнений в селах Казанское, Паленка, Новогеоргиевка, Афонькино Казанского района. Закрыто движение по 11 низководным мостам.

«Подъем воды на реке Ишим будет еще выше, чем было по данным, которые мы получили в начале апреля. Поручил организовать срочную эвакуацию населения из вероятных зон подтопления. Обращаюсь к жителям: собирайте ценные вещи, немедленно выезжайте в безопасное место: к родственникам или в ПВР», – говорится в обращении губернатора региона Александра Моора.

Жителей города Ишима призвали срочно эвакуироваться из-за критического подъема воды в реке.

Курган, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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