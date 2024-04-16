Жителей Ишима просят срочно эвакуироваться из-за критического подъема воды

Жителей города Ишима Тюменской области призывают эвакуироваться в срочном порядке из-за критического подъема воды в одноименной реке. Соответствующие оповещения разосланы горожанам, сообщается в телеграм-канале регионального правительства.

СМС-оповещения об опасной ситуации поступили на телефоны местных жителей в 6 часов утра.

«Жильцов домов, которые могут оказаться в зоне подтопления, предупреждали об этом во время подворовых обходов. В городе развернуты пункты временного размещения», – говорится в сообщении.

Местные власти также заявили, что уровень воды в реке Ишим у села Ильинка Казанского района сегодня, 16 апреля, достиг опасной отметки. На 8 часов утра уровень воды составил 808 см, превысив критический уровень на 8 см. Подъем воды продолжается. «Ожидается затопление низководных мостов, сельскохозяйственных земель, нарушение дорожного сообщения между населенными пунктами», – сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

Из-за угрозы затопления проводится эвакуация из населенных пунктов Паленка, Новогиреевка, Афонькино Казанского района.

Как сообщила пресс-служба МЧС России, подъем уровня воды в реке Ишим в Тюменской области создает угрозу подтопления для Абатского, Ишимского, Викуловского районов и города Ишима. В настоящее время сотрудники МЧС укрепляют дамбы в селе Казанское, устанавливают 4-километровую водоналивную дамбу в Абатском районе.

Режим ЧС из-за угрозы паводка введен в Тюменской области с 8 апреля. Накануне в Упоровском районе из-за угрозы затопления объявили плановую эвакуацию для части жителей восьми поселений. Власти допустили принудительную эвакуацию и введение штрафов за отказ покидать дома в зоне наводнения.

Тюмень, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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