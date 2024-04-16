Суд отправил сочинца в тюрьму за смерть младенца от голодовок и закаливания

Суд приговорил жителя Сочи к восьми годам колонии за истязания новорожденного сына, от которых мальчик умер. 44-летний сторонник экстремального оздоровления устраивал сыну голодовки и обливания холодной водой.

Обвинение доказало, что 11 февраля 2023 года сочинец лично принял роды у сожительницы в поселке Вардане. Родители не зарегистрировали ребенка, исключив помощь медиков и социальных служб. Отец ребенка практиковал на сыне экстремальные методики оздоровления: устраивал длительные голодовки и обливал холодной водой.

Ребенок худел и слабел на глазах родителей, но те ни разу не обратились за медицинской помощью для сына. В марте мальчик тяжело заболел и перестал есть, тогда родители решили отвезти его к медикам. Малыш умер по дороге в больницу.

«Отец младенца признан виновным в причинении ему тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, и неисполнении родительских обязанностей. Мужчине назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы со штрафом в 100 тыс. рублей. Ранее мать младенца судом была признана виновной в оставлении в опасности и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей», – рассказала пресс-служба Следственного комитета.

Супруги из Красноярска стали фигурантами уголовного дела в связи со смертью их двухлетней дочери. Они кормили ребенка по принципам сыроедения и прятали от врачей, пока ребенок не умер.

Сочи, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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