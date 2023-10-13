СКР обвинил красноярцев-сыроедов в смерти двухлетней дочери

Супруги из Красноярска стали фигурантами уголовного дела в связи со смертью их двухлетней дочери. Они кормили ребенка по принципам сыроедения и прятали ее от врачей, рассказали в управлении Следственного комитета по региону.

По версии следствия, 35-летний сибиряк и его 36-летняя супруга с момента рождения дочери приучали ее к своему режиму питания. Девочке не давали молоко, мясо и рыбу, яйца, что привело к анемии и хроническому расстройству питания у ребенка. Вместо наблюдения девочки у врачей супруги пользовались советами нетрадиционной медицины.

В апреле 2023 года девочка простыла. Родители не повели ее к врачу, решив лечить самостоятельно. Через два дня ребенок умер. Следователи проверили условия, в которых девочка росла, и возбудили уголовное дело. СКР обвинил обоих супругов в жестоком обращении с ребенком и оставлении малолетнего в опасности.

Обвиняемые растили еще двух дочерей: семи и четырех лет. Органы опеки начали процедуру ограничения красноярцев-сыроедов в родительских правах.

Суд в США приговорил к пожизненному заключению женщину-веганку, доведшую маленького сына до смерти. В полтора года ребенок весил восемь килограмм и умер от истощения, не получая даже грудного молока.

Красноярск, Наталья Рязанова

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