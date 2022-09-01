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Четверг, 1 сентября 2022, 10:20 мск

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Мать-веганку приговорили к пожизненному сроку за сына, умершего от голода

В США приговорили к пожизненному заключению женщину, которая посадила своего маленького сына на веганскую диету. Ребенок умер от истощения. Об этом пишет New York Post.

38-летняя жительница Флориды была веганкой, как и ее супруг. При этом родители также требовали от своих детей соблюдать строгий режим питания.

Все дети в семье страдали от недоедания и соответствующих проблем со здоровьем, пока один из сыновей не скончался в возрасте полутора лет. На тот момент мальчик весил всего восемь килограмм.

На допросе мать заявила, что с рождения кормила малыша только овощами и фруктами, грудное молоко он получал лишь изредка. Экспертиза показала, что ребенок умер от истощения.

Суд приговорил женщину к двум 30-летним срокам за жестокое обращение с детьми при отягчающих обстоятельствах. Кроме того, под следствием находится муж обвиняемой, его подозревают в домогательствах к старшим детям.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / детоубийство

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