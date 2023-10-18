В России хотят на законодательном уровне запретить вегетарианство для детей

В России предложили ввести запрет на вегетарианство и сыроедение в отношении несовершеннолетних детей. С такой инициативой выступила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, передает RT.

Детский омбудсмен обратила внимание на то, что у вегетарианцев наблюдается дефицит витаминов В12 и D, которые участвуют в формировании и обеспечении нормального функционирования опорно-двигательного аппарата. Дети-вегетарианцы чаще испытывают дефицит белка, железа, кальция, цинка, йода, что вызывает анемию, неврастению, тяжелое отставание в росте и развитии, нарушения моторики, неврологические дисфункции, дисбаланс гормонов щитовидной железы, запоры, разрушение зубов.

«Однако вопрос о запрете вегетарианства и сыроедства в отношении несовершеннолетних, в особенности детей первых лет жизни, законодательно не урегулирован», – подчеркнула Волынец.

Родителям, принуждающих своих отпрысков к сыроедению и вегетарианству без врачебной необходимости, не грозит никакой ответственности, что приводит к тому, что сложно бороться с альтернативными способами питания, из-за которых страдают дети. При этом пока сыроедение и вегетарианство не признаны опасными для жизни и здоровья методами питания и не ассоциируются с девиантным поведением.

Москва, Зоя Осколкова

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