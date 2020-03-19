Вегетарианку ограничили в родительских правах из-за истощения дочери

В Ставропольском крае суд ограничил в правах мать, которая посадила полуторагодовалую дочь на вегетарианскую диету. Женщина не согласна с органами опеки и утверждает, что ее ребенок просто худенький.

Ранее девочку принудительно госпитализировали, когда ее вес достиг критической отметки. Ребенок был истощен и весил вдвое меньше нормы, передает «Интерфакс». Мать-вегетарианка на протяжении долгого времени отказывалась от лечения дочери.

Детский омбудсмен края Светлана Адаменко отметила, что такая система питания, как вегетарианство, могла привести к серьезному недобору веса ребенка. Девочке требовалось экстренная медицинская помощь «по жизненным показаниям». В больнице состояние малышки нормализовалось, ее направили в учреждение для детей, оставшихся без попечения родителей.

«На полгода мать ребенка ограничена в правах, если за это время она изменит свое отношение к тому, как надо обращаться с ребенком, будет иначе подходить к питанию, то права будут восстановлены», – сказал представитель пресс-службы Кисловодского городского суда.

В отношении матери девочки возбуждено уголовное дело в связи с ненадлежащим исполнением родительских обязанностей (ст. 156 УК РФ).

Ставрополь, Зоя Осколкова

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