Паводок смыл автомобильный мост под Хабаровском

Автомобильный мост через реку Сутырь в Хабаровском крае обрушился из-за паводка. Село Тырма оказалось отрезанным от других поселений, рассказал глава Верхнебуреинского района Иван Маслов.

16 апреля на реке случился ледяной затор, из-за чего уровень воды поднялся, и мост рухнул.

«В 17:30 часов произошло обрушение. Прекращено движение между основным поселком и жилыми домами, расположенными на правом берегу реки. Здесь проживают 20 человек, из которых трое детей и восемь пенсионеров», – говорится в сообщении в официальном телеграм-канале администрации.

Прокуратура Хабаровского края организовала проверку инцидента с мостом.

Из зоны подтопления в Тырме эвакуированы 50 человек. Подъем воды продолжается. На реке Амур уровень воды превысил средние отметки на 1,8 м. Затоплена пойма рек Уссури, Подхоренок, Матай, Катэн, Кия на глубину 0,2-0,9 м.

В Челябинской области паводок разрушил мост на границе с национальным парком «Таганай».

Хабаровск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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