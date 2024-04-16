Паводок смыл автомобильный мост под Хабаровском

Автомобильный мост через реку Сутырь в Хабаровском крае обрушился из-за паводка. Село Тырма оказалось отрезанным от других поселений, рассказал глава Верхнебуреинского района Иван Маслов.
16 апреля на реке случился ледяной затор, из-за чего уровень воды поднялся, и мост рухнул.
«В 17:30 часов произошло обрушение. Прекращено движение между основным поселком и жилыми домами, расположенными на правом берегу реки. Здесь проживают 20 человек, из которых трое детей и восемь пенсионеров», – говорится в сообщении в официальном телеграм-канале администрации.
Прокуратура Хабаровского края организовала проверку инцидента с мостом.
Из зоны подтопления в Тырме эвакуированы 50 человек. Подъем воды продолжается. На реке Амур уровень воды превысил средние отметки на 1,8 м. Затоплена пойма рек Уссури, Подхоренок, Матай, Катэн, Кия на глубину 0,2-0,9 м.
В Челябинской области паводок разрушил мост на границе с национальным парком «Таганай».
Хабаровск, Наталья Рязанова
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