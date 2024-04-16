Два пассажирских поезда столкнулись в ФРГ

Два пассажирских поезда столкнулись на железнодорожном вокзале в Германии. В результате аварии пострадал один человек.

ЧП случилось на главном вокзале в Вормсе во время маневровых работ. Состав с маневровым тепловозом врезался в высокоскоростной поезд междугородного сообщения. Никто из 520 пассажиров не пострадал, но один из машинистов получил травмы. Ему оказали медицинскую помощь.

В связи с ЧП движение поездов от Вормса до аэропорта Франкфурта-на-Майне остановлено на время ликвидации последствий аварии. Железнодорожные власти готовят временный график движения. Специалисты выясняют причины аварии, пишут «Известия».

В Красноярском крае пассажирский поезд столкнулся с сошедшим с рельсов грузовым вагоном. Пассажиры не пострадали.

Вормс, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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