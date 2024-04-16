В Искитиме закрыли доставку суши после отравления 15 человек

Суд приостановил работу службы доставки суши и роллов «Лососнем» в Искитиме из-за отравления 15 человек, сообщила пресс-служба судов Новосибирской области. Специалисты Роспотребнадзора нашли на производстве множество нарушений.

После заказа роллов и суши 15 человек обратились к медикам с жалобами на симптомы отравления. У пострадавших выявили острую кишечную инфекцию. Роспотребнадзор начал проверку и нашел нарушения на месте сборки заказов. Необработанное сырье лежало вместе с готовым продуктом, компоненты для роллов покупали у третьих лиц без сопроводительных документов, оборудование и продукты хранились неправильно, а работников ИП никто не проверял на инфекции и кожные заболевания.

«Суд приостановил на 90 суток работу предприятие по производству роллов и суши «Лососнем» в Искитиме. Составлен протокол об административном правонарушении по ст. 6.6 КоАП РФ в связи с регистрацией случаев заболеваний острой кишечной инфекцией у 15 человек», – говорится в сообщении суда.

В Новосибирске 14 человек отравились роллами из доставки готовой еды.

Искитим, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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