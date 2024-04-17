Над Мордовией сбили украинский дрон самолетного типа

Украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Мордовией. Об этом сообщает Минобороны РФ.
По данным оборонного ведомства, террористическую атаку киевский режим попытался совершить с помощью дрона самолетного типа.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Мордовия», – сообщили в ведомстве.
11 апреля два украинских дрона были перехвачены над Мордовией. В тот день ВСУ запустили беспилотники над шестью регионами России.
Саранск, Зоя Осколкова
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