Над Мордовией сбили украинский дрон самолетного типа

Украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Мордовией. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, террористическую атаку киевский режим попытался совершить с помощью дрона самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Мордовия», – сообщили в ведомстве.

11 апреля два украинских дрона были перехвачены над Мордовией. В тот день ВСУ запустили беспилотники над шестью регионами России.

Саранск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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