ПВО сбила 12 украинских дронов над шестью регионами РФ

Киевские режим в ночь на 11 апреля атаковал с помощью беспилотников шесть российских регионов. Система ПВО сбила дроны над шестью регионами РФ, в том числе Белгородской, Брянской и Курской областями.

По данным Минобороны РФ, ВСУ использовали БПЛА самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 12 украинских аппаратов над территориями Курской (три), Тамбовской (три), Белгородской (два), Брянской (один) Липецкой (один) областей, Республики Мордовия (два)», – перечислили в министерстве.

Губернатор Курской области Роман Старовойт уточнил, что дроны уничтожили над Фатежским районом. «Пострадавших и разрушений нет. Напоминаю, приближаться к обломкам БПЛА и трогать их нельзя, они могут нанести вред», – написал глава региона в телеграм-канале.

Глава Брянской области Александр Богомаз заверил, что атака украинских боевиков обошлась без последствий на земле.

«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Брасовского района силами ПВО. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», – говорится в блоге губернатора.

Накануне в результате атаки украинского БПЛА на гражданский автомобиль, погибли один взрослый и двое детей.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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