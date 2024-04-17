На Москву и Центральную Россию надвигается девятибалльный шторм

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в среду, 17 апреля, заявил, что на Центральную Россию, Москву и Московскую область в пятницу, 19 апреля, обрушится девятибалльный шторм, – сообщает РИА Новости.

В комментарии агентству Тишковец сказал: «С 15.00 пятницы, усиливаясь к вечеру, порывы ветра будут достигать штормовых значений – 17-22 метров в секунду, местами до 25 метров в секунду, и поутихнет стихия только к середине ночи субботы. По шкале Бофорта это 9-балльный шторм, когда скорость ветра достигает 80-90 километров в час. …В зону шторма с ветром более 20 метров в секунду попадет Брянская, Орловская, Тульская, Калужская и Московская области. Это не учебная, а боевая тревога».

«Ветровая нагрузка на метр квадратный площади достигнет 44 килограммов, а значит, под занавес рабочей недели ветер будет гнуть деревья, ломать большие ветви, срывать рекламные конструкции, кровлю крыш и другие конструкции. Высока вероятность падения предметов. Есть угроза жизни и здоровью людей, возможны повреждения автомобилей. Из-за сноса посадка самолетов при таком критическом ветре может быть ограничена или запрещена», – добавил ведущий специалист центра погоды «Фобос».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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