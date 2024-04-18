Вода в Тоболе у Кургана поднялась на четверть метра за ночь

Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана вырос на 27 см за ночь до 970 см и продолжает подниматься. Волна паводка достигла почти 5,5 тыс. жилых и дачных домов.

«По данным на 8:00 часов 18 апреля уровень реки Тобол в районе Кургана составил 970 см и продолжает расти. В Кетовском округе в районе поселения Санаторная уровень воды сохраняется выше 11 м, в районе Кетово и Крюково – выше 10 м. В районе села Белозерского уровень воды поднялся выше 5 м. 30 см», – сообщили в правительстве Курганской области.

В МЧС России подчеркнули, что вода в Тоболе поднялась выше опасной отметки. Подтоплены 2 090 жилых и 3 380 дачных домов, пять низководных мостов, восемь участков автодорог.

Власти региона призвали жителей Белозерского округа уезжать в ПВР из-за высокого риска подтопления. Жителей нескольких районов Кургана попросили подготовиться к эвакуации.

«Жителям Восточного, Кулацкого, микрорайона ТЭЦ, жилого сектора ниже дамбы по левому берегу просьба быть готовыми к эвакуации. Детей, пожилых и маломобильных родственников лучше вывезти заранее в наши ПВР или к родным», – призвал губернатор Вадим Шумков.

Накануне губернатор сообщил о наводнениях в правобережной части Кургана, где расположены более 100 садовых товариществ и несколько микрорайонов.

Курган, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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