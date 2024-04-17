Правобережная часть Кургана затоплена либо подтоплена – часть горожан призвали готовится к эвакуации

Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что правобережная часть Кургана, где расположены более 100 садовых товариществ и несколько микрорайонов, подтоплена либо затоплена. Он призвал жителей индивидуальных и малоэтажных домов вблизи дамбы подготовиться к возможной эвакуации.

Как отметил Шумков, уровень воды в реке Тобол растет очень быстро. Вода в Кетовском округе поднялась выше 11 метров, а в Кургане превысила опасную отметку уже на полметра и подошла к 9 метрам, уточнил он.

«Наша с вами задача до последней возможности бороться за микрорайоны левого берега и центра города, не пуская сюда воду», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Шумков призвал «любителей поснимать на телефон быстрый Тобол» отказаться от прогулок по дамбе и набережной. «Это становится небезопасным, а кроме того, мешает сотрудникам выполнять задачи по окарауливанию и укреплению дамбы», – объяснил он.

Также губернатор призвал жителей индивидуальных и малоэтажных жилых домов, расположенных под дамбой и вблизи дамбы с ее внутренней стороны, быть гоговыми к возможной эвакуации. «Спокойно и без паники подготовьтесь к возможной эвакуации на случай ухудшения ситуации. Вывезите из своих домов детей, пожилых, маломобильных и больных к родственникам в других более высокие части города либо в пункты временного размещения заранее», – отметил Шумков.

Жителей подтапливаемых территорий губернатор попросил «с первого раза выполнять все требования власти».

«Также просьба подготовиться и приступать к эвакуации самостоятельно жителям сел Кетовского и Белозерского округов, расположенных ниже по течению от города Кургана. Вода идет к вам. Мы направляем к вам силы и средства группировки для эвакуационно-спасательных работ. Но им нужна ваша помощь», – написал Шумков.

Губернатор пояснил, что «все попытки отсидеться на крыше, острове или в доме, а потом звонить спасателям с требованиями подвезти бензин и продукты либо вывезти вас чреваты тем, что ребята не успеют спасти тех, кому реально остро необходима их помощь в моменте».

Ранее сообщалось, что паводковые воды почти по самые крыши затопили дома в микрорайоне Глинки в Кургане. На въезде в микрорайон дежурит ГИБДД, инспекторы не пускают туда автомобили, передает РИА «Новости».

С 8 апреля в Курганской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. По данным МЧС России, по состоянию на утро 17 апреля в 25 населенных пунктах Белозерского, Притобольного, Звериноголовского, Куртамышского, Кетовского округов и городе Кургане подтоплены 669 жилых и 2376 дачных домов, пять низководных мостов, а также девять участков автомобильных дорог.

Эвакуированы более 13,7 тыс. человек, из них в пункты временного размещения – 931 человек, в том числе 200 детей. Эвакуация продолжается.

По прогнозу спасателей, вода в реке Тобол в районе Кургана и в Кетовском округе в ближайшие один-два дня продолжит прибывать.

Курган, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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