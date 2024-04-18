СКР расследует мошенничество на 72 млн рублей в рамках нацпроекта в Самаре

Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве на 72 млн рублей из средств нацпроекта «Демография». Деньги выделили на строительство крытого футбольного манежа в Самаре.

Прокуратура проверила, как тратили деньги, выделенные на спортивный объект рядом со стадионом «Арена». Выяснилось, что в 2023 году генподрядчик АО СК «Волжский град» принял строительно-монтажные работы по огнезащитному покрытию металлоконструкций. Но они были «заведомо выполнены не в полном объеме, с дефектами и с нарушениями требований техрегламента».

Субподрядчик ООО «Стрежень» получил за эти работы 72 млн рублей. Теперь следователи ищут лиц, ответственных за неисполнение контракта, сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. По его данным, по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ о мошенничестве в особо крупных размерах.

Депутат отметил, что АО СК «Волжский град» может быть связано с ГК «ВТС», получившая за пять лет господрядов на 35 млрд рублей. Глава правительства региона Виктор Кудряшов и министр строительства Михаил Асеев осенью 2023 года арестованы за коррупцию при лоббировании интересов «ВТС».

В 2023 году СКР возбудил 773 уголовных дела по фактам хищения бюджетных средств при исполнении федеральных программ и нацпроектов.

Самара, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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