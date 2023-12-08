СКР возбудил более 770 дел о хищениях при исполнении нацпроектов

Следственный комитет возбудил 773 уголовных дела по фактам хищения бюджетных средств при исполнении федеральных программ и нацпроектов. Председатель СКР Александр Бастрыкин предложил применить оперативный арест имущества для большего числа преступлений, связанных с коррупцией.

«Принимаются меры по пресечению злоупотреблений при реализации национальных проектов и федеральных программ: возбуждено 773 уголовных дела, из них 271 уже передано в суд», – сказал Бастрыкин в интервью ТАСС.

Глава СКР предложил расширить перечень деяний, при которых разрешен оперативный арест имущества коррупционеров. Сейчас такой арест возможен в случаях, указанных в ч. 5 ст. 165 УПК РФ, но Бастрыкин считает его слишком узким.

«Оперативно арестовать имущество фигуранта не получится. Предлагаем внести изменения, которые бы допускали возможность наложения следователем ареста на имущество лиц, причастных к совершению коррупционных преступлений, не указанных в этой статье», – пояснил глава СКР.

Бастрыкин отметил, что в 2023 году на коррупции попалось на 2% больше лиц с особым правовым статусом, чем в прошлом году, – 336 человек. Некоторые подозреваемые с таким статусом держали его в секрете от следователей и открывали только в суде, что усложняло работу следователей.

«Подобное влечет необходимость отмены процессуальных решений и признание собранных доказательств недопустимыми», – пояснил глава СКР. Он предложил внести в УПК РФ поправку, которая признавала бы доказательства законными, если лицо умолчало о своем статусе, а следователи не узнали об этом при проверке.

Всего с начала 2023 года фигурантами уголовных дел стали 174 представителя органов местного самоуправления, девять региональных депутатов и один депутат Госдумы, 47 адвокатов, 10 прокуроров и их помощников, шестеро судей. Также привлечены к ответственности за коррупцию 51 член избирательных комиссий, 36 руководителей следственных подразделений и следователей правоохранительных органов.

Чиновник и два бизнесмена стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве при строительстве городской больницы в Архангельске. Ущерб бюджету оценен в 127 млн рублей, выделенных в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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