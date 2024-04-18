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Четверг, 18 апреля 2024, 12:42 мск

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На Кубани выясняют причины массовой гибели дельфинов

Азово-Черноморская природоохранная прокуратура проводит проверку после массовой гибели дельфинов. Останки животных направили на экспертизу. Об этом сообщает прокуратура Краснодарского края.

Ранее жители Анапы сообщили в социальных сетях, что в пяти километрах от станицы Благовещенской обнаружили около 40 погибших дельфинов. Речь идет о черноморских афалинах, которые занесены в Красную книгу РФ, передает РИА «Новости».

«Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратурой организованы проверочные мероприятия по факту обнаружения погибших дельфинов на берегу Черного моря в Анапе, в том числе направленные на установление причин гибели животных», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

В начале апреля в Научно-экологическом центре спасения дельфинов «Дельфа» сообщали о гибели более сотни дельфинов в Краснодарском крае. При этом на тушах находят следы пребывания в рыболовных сетях.

Краснодар, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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